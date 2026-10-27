इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत, दमोह जिला अस्पताल में मौत; सर्दी-जुकाम का इलाज कराने गई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के भदौली गांव में सर्दी-जुकाम का इलाज कराने गई 55 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

दवाइयां देने के बाद इंजेक्शन लगाया था

स्वजनों का आरोप है कि गांव के एक झोलाछाप ने महिला को दवाइयां देने के बाद इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।

डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

हालत गंभीर होने पर स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजनों ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फूल रानी को सर्दी-जुकाम की शिकायत थी

स्वजनों के मुताबिक भदौली गांव निवासी फूल रानी को सर्दी-जुकाम की शिकायत थी, वह गांव के ही गोलू पटेल नामक व्यक्ति के पास इलाज कराने गई थीं।

कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी

स्वजनों का आरोप है कि वहां उन्हें कुछ दवाइयां देने के साथ इंजेक्शन लगाया गया, इलाज के बाद फूल रानी घर लौट आईं लेकिन कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।

शव को पीएम के लिए मर्चुरी में रखवाया गया

महिला की मौत के बाद शव को पीएम के लिए मर्चुरी में रखवाया गया, सोमवार सुबह पीएम की कार्रवाई के बाद शव स्वजनों को सौंपे जाने की बात कही गई है।

पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

फिलहाल महिला की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।स्वजनों ने मामले की जांच कराने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।