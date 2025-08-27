मध्य प्रदेश के इस जिले में सोशल मीडिया कमेंट पर दो समुदाय आमने-सामने, भारी पुलिस बल तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, हटा। मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर हटा में दो समुदायों के बीच अचानक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। मामला उस समय गरमाया जब उपमुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और प्रशासनिक अमला उसी स्थान पर मौजूद था। थाना परिसर में पर्याप्त पुलिस बल न होने से दोनों पक्ष थाना मंदिर चौराहा पर आमने-सामने आ गए।

शुरुआत में दोनों समुदायों के लोगों में झड़प और गाली-गलौज हुई, इसके बाद भीड़ जमा होकर नारेबाजी करने लगी। जानकारी मिलते ही दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर और एसपी सुतकीर्ति सोमवंशी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की।