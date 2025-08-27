मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश के इस जिले में सोशल मीडिया कमेंट पर दो समुदाय आमने-सामने, भारी पुलिस बल तैनात

    मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर हटा में दो समुदायों के बीच अचानक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। मामला उस समय गरमाया जब उपमुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और प्रशासनिक अमला उसी स्थान पर मौजूद था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:23:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:23:52 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के इस जिले में सोशल मीडिया कमेंट पर दो समुदाय आमने-सामने, भारी पुलिस बल तैनात
    मध्य प्रदेश के इस जिले में सोशल मीडिया कमेंट पर दो समुदाय आमने-सामने

    HighLights

    1. सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर हटा में दो समुदायों आपस में भिड़ गए
    2. पर्याप्त पुलिस बल न होने से दोनों पक्ष थाना मंदिर चौराहा पर आमने-सामने आ गए
    3. शुरुआत में दोनों समुदायों के लोगों में झड़प और गाली-गलौज हुई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, हटा। मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर हटा में दो समुदायों के बीच अचानक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। मामला उस समय गरमाया जब उपमुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और प्रशासनिक अमला उसी स्थान पर मौजूद था। थाना परिसर में पर्याप्त पुलिस बल न होने से दोनों पक्ष थाना मंदिर चौराहा पर आमने-सामने आ गए।

    शुरुआत में दोनों समुदायों के लोगों में झड़प और गाली-गलौज हुई, इसके बाद भीड़ जमा होकर नारेबाजी करने लगी। जानकारी मिलते ही दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर और एसपी सुतकीर्ति सोमवंशी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की।

    naidunia_image

    सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद

    जांच में सामने आया कि विवाद की जड़ एक समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया आपत्तिजनक कमेंट था, जिसे हटाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ा। प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़कर घर भेजा। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है।

    naidunia_image

    इसे भी पढ़ें- कांवड़ के बाद अब नवरात्र में दुकानों पर नाम लिखने की मांग तेज, हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.