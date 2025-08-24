MP में दोस्त के कहने पर घर में चोरी, मां ने रोका तो गला दबाकर हत्या की

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। गोपालगंज थाना क्षेत्र के नाखरे वाली गली में शुक्रवार शाम को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के सौतेले बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के छोटे बेटे अजय ने अपने दोस्त के कहने पर ही घर से नकदी व जेवर चुराए और मां के रोकने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का दोस्त देवास निवासी राहुल यादव मोबाइल पर अजय को चोरी और हत्या करने के लिए उकसा रहा था।
अजय का दोस्त राहुल बीना में था। हत्या के बाद घर से रुपये व मां के जेवर लेकर अजय ट्रेन से सीधे बीना गया, जहां उसे राहुल मिला, जिसके बाद वह इंदौर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरेापित के पास से पुलिस ने घर से चोरी किए गए कुछ रुपये व सभी जेवर बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तारी के बाद पहले तो अजय पुलिस को गुमराह करने के लिए पिता द्वारा हत्या की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके मोबाइल पर राहुल से बातचीत और मेसेज को देखा और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित ने हत्या करना स्वीकार किया।
पुलिस ने बताया कि राहुल इंदौर में अजय के साथ काम करता था, जहां दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद राहुल ने ही उसे घर से रुपये व जेवर लेकर आने की कहकर सागर भेजा था। शुक्रवार की शाम को जब वह घर की अलमारी में रखे रुपये व जेवर लेकर जा रहा था, तो मां ने-पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार उसे रोका, लेकिन सौतेली मां होने के कारण मृतका साधना से वह पहले से ही नफरत करता था। उसी नफरत के चलते उसने साधना की गला दबाकर घर की रसोई में हत्या कर वहां से भाग गया और सीधे अपने दोस्त से मिला।
पुलिस ने अजय व उसके दोस्त राहुल पर मामला कायम कर लिया है। सोमवार को दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीएसपी ललित कश्यप ने बताया कि आरोपित बेटे और उसके दोस्त को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्त के कहने पर ही अजय ने अपनी सौतेली मां साधना सिंह की गला दबाकर हत्या की और घर से जेवर व नकदी लेकर भाग गया था।