MP में दोस्त के कहने पर घर में चोरी, मां ने रोका तो गला दबाकर हत्या की

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। गोपालगंज थाना क्षेत्र के नाखरे वाली गली में शुक्रवार शाम को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के सौतेले बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के छोटे बेटे अजय ने अपने दोस्त के कहने पर ही घर से नकदी व जेवर चुराए और मां के रोकने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का दोस्त देवास निवासी राहुल यादव मोबाइल पर अजय को चोरी और हत्या करने के लिए उकसा रहा था।

सख्ती से पूछताछ पर आरोप स्वीकार अजय का दोस्त राहुल बीना में था। हत्या के बाद घर से रुपये व मां के जेवर लेकर अजय ट्रेन से सीधे बीना गया, जहां उसे राहुल मिला, जिसके बाद वह इंदौर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरेापित के पास से पुलिस ने घर से चोरी किए गए कुछ रुपये व सभी जेवर बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तारी के बाद पहले तो अजय पुलिस को गुमराह करने के लिए पिता द्वारा हत्या की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके मोबाइल पर राहुल से बातचीत और मेसेज को देखा और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित ने हत्या करना स्वीकार किया।