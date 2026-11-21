नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। भाजपा नेत्री नीलू सुनील दुबे के 17 वर्षीय पुत्र सूर्यांश दुबे की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों युवतियां सूर्यांश पर फोन पर बातचीत करने के लिए लगातार दबाव बना रही थीं।

जिला न्यायालय में पेश कर जेल भेजा इस वजह से वह मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान जबलपुर और दमोह निवासी दोनों युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

बड़ी चुनौती सूर्यांश का मोबाइल फोन मामला दमोह देहात थाना क्षेत्र के गणेशपुरम का है, जहां अक्टूबर माह में 17 वर्षीय सूर्यांश दुबे ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा और पीएम की कार्रवाई के साथ जांच शुरू की थी। पुलिस खोल नहीं पा रही थी पासवर्ड शुरुआती जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सूर्यांश का मोबाइल फोन खोलने की थी क्योंकि मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था और पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। दो युवतियों से बातचीत होने की जानकारी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल काल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान सूर्यांश की लगातार दो युवतियों से बातचीत होने की जानकारी सामने आई। दोनों युवतियों का सूर्यांश से लगातार संपर्क था जांच में जबलपुर में रहकर हास्टल में पढ़ाई करने वाली दमोह निवासी कृष्ण प्रिया ठाकुर और सिवनी निवासी के नाम सामने आए। पुलिस को संदेह हुआ कि दोनों युवतियों का सूर्यांश से लगातार संपर्क था और वे उस पर फोन पर बातचीत करने के लिए दबाव बना रही थीं।