MP में जैसलमेर जैसे बस हादसे में बाल-बाल बचे 40 यात्री, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, बाइक सवार दो की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया में जैसलमेर(राजस्थान) में पिछले दिनों हुए बस हादसे की तरह का हादसा हुआ। गनीमत रही कि बस में सवार सभी 40 यात्री जान बचाने में कामयाब रहे। बस पूरी तरह से धू-धू कर जल गई। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे स्थित हड़ापहाड़ के पास सोमवार शाम ग्वालियर की ओर जा रही बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी।

बाइक सवार दो की हुई मौत टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई। इस दौरान बाइक के टैंक फूटने से उड़े पेट्रोल ने कुछ ही सेकेंड में पूरी बस को आग की चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला की मौत इलाज के दौरान देर शाम हो गई। लेकिन बस में सवार यात्रियों ने आनन-फानन में बस की खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई। बस चालक ने तुरंत ही बस को रोक लिया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बस से कूदने में कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी धीरेंद्र मिश्रा, तहसीलदार बृजमोहन आर्य और एसडीओपी आकांक्षा जैन तत्काल मौके पर पहुंचे। टीआइ मिश्रा ने नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम के साथ कड़ी मशक्कत की। जिसके बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। सवारी बस ने बाइक को टक्कर मारी जानकारी के मुताबिक दतिया से ग्वालियर जा रही सवारी बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार जगदीश यादव उम्र 58 वर्ष निवासी दतिया उछल कर दूर गिरा। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से हुई। जबकि एक महिला ममता पत्नी रजनीश दुबे घायल हो गईं, जिनका उपचार के दौरान निधन हो गया। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि सभी लगभग 40 यात्री समय रहते बस से उतर गए, जिससे बड़ी जन हानि टल गई।