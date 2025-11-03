रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MD ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना स्टेशन रोड पुलिस ने प्रतापनगर तिराहे के पास से सिल्वर रंग की कार (नंबर जीजे 01 आरबी 9458) से मादक पदार्थ एमडी ड्रग बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से 3.71 ग्राम एमडी ड्रग, एक कार, तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपित बेनीप्रसाद की गली शहर सराय निवासी 36 वर्षीय इमरान उर्फ सुपर पुत्र मेहमूद हुसैन और हाट रोड वेदव्यास कालोनी निवासी 48 वर्षीय कयामुद्दीन पुत्र नशुरूद्दीन खान है। पुलिस ने दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जहां से 06 नवंबर तक दोनों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।

कार से एमडी ड्रग बरामद पुलिस के अनुसार रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतापनगर तिराहे के आगे एक सिल्वर रंग की कार में दो व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति सफेद चेक शर्ट तथा उसके बगल में बैठा व्यक्ति नीले रंग का ट्रैकसूट पहने हुए है और उसके पास एमडी ड्रग है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सम्यक रेसिडेंसी के पास मुखबिर द्वारा बताई गई कार खड़ी मिली। पुलिस ने कार से दोनों व्यक्तियों को बाहर बुलाकर पूछताछ की।