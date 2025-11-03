मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MD ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा

    MP News: रतलाम के थाना स्टेशन रोड पुलिस ने प्रतापनगर तिराहे के पास से सिल्वर रंग की कार (नंबर जीजे 01 आरबी 9458) से मादक पदार्थ एमडी ड्रग बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से 3.71 ग्राम एमडी ड्रग, एक कार, तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दोनों को कोर्ट ने 06 नवंबर तक दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 09:08:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:08:52 PM (IST)
    रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MD ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा
    MD ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार।

    HighLights

    1. कार में बैठे व्यक्ति और साथी से एमडी ड्रग बरामद
    2. कोर्ट ने आरोपियों तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
    3. नशीला पदार्थ आलोट के अजहर नामक व्यक्ति से खरीदा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना स्टेशन रोड पुलिस ने प्रतापनगर तिराहे के पास से सिल्वर रंग की कार (नंबर जीजे 01 आरबी 9458) से मादक पदार्थ एमडी ड्रग बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से 3.71 ग्राम एमडी ड्रग, एक कार, तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपित बेनीप्रसाद की गली शहर सराय निवासी 36 वर्षीय इमरान उर्फ सुपर पुत्र मेहमूद हुसैन और हाट रोड वेदव्यास कालोनी निवासी 48 वर्षीय कयामुद्दीन पुत्र नशुरूद्दीन खान है। पुलिस ने दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जहां से 06 नवंबर तक दोनों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।

    कार से एमडी ड्रग बरामद

    पुलिस के अनुसार रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतापनगर तिराहे के आगे एक सिल्वर रंग की कार में दो व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति सफेद चेक शर्ट तथा उसके बगल में बैठा व्यक्ति नीले रंग का ट्रैकसूट पहने हुए है और उसके पास एमडी ड्रग है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सम्यक रेसिडेंसी के पास मुखबिर द्वारा बताई गई कार खड़ी मिली। पुलिस ने कार से दोनों व्यक्तियों को बाहर बुलाकर पूछताछ की।


    यह भी पढ़ें- MP में आम आदमी को मिली बड़ी सौगात... बिजली का मूल बिल चुकाने पर 3,235 करोड़ रुपये का सरचार्ज होगा माफ

    दोनों को पुलिस रिमांड

    ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कयामुद्दीन और उसके साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इमरान बताया। तलाशी लेने पर कयामुद्दीन की पेंट की जेब से प्लास्टिक की थैली में हल्के भूरे रंग का क्रिस्टलनुमा पदार्थ एमडी ड्रग मिला, जिसका वजन 3.71 ग्राम पाया गया। तलाशी में उनके पास से तीन मोबाइल तथा और नकदी भी मिली। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि उन्होंने यह नशीला पदार्थ आलोट के अजहर नामक व्यक्ति से लाया था। पुलिस अजहर की तलाश में जुटी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.