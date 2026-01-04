मेरी खबरें
    दतिया में BJP पार्षद की सरेआम दबंगई ने पुलिस के सुरक्षा दावों की खोली पोल, फायरिंग का वीडियो वायरल

    MP News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भाजपा पार्षद का फायरिंग करते एक वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ...और पढ़ें

    By Kuldeep SaxenaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 09:52:53 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 09:52:53 PM (IST)
    दतिया में BJP पार्षद की सरेआम दबंगई ने पुलिस के सुरक्षा दावों की खोली पोल, फायरिंग का वीडियो वायरल
    दतिया में भाजपा पार्षद फायरिंग करते नजर आए ( सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. दतिया में भाजपा पार्षद फायरिंग करते नजर आए
    2. तीन माह पहले हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
    3. वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे पार्षद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। शहर के वार्ड क्रमांक एक के भाजपा पार्षद का फायरिंग करते, वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। वीडियो में फायरिंग करने वाले वार्ड क्रमांक एक के भाजपा पार्षद रामकुमार उर्फ कल्लू कुशवाहा कुर्सी पर बैठकर बंदूक से लगातार गोलियां दागते हुए नजर आ रहे हैं। उक्त पार्षद को पहले भी एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    वर्तमान में वह लगभग तीन महीने से हाईकोर्ट की जमानत पर बाहर है। जमानत पर रहते हुए इस तरह की गतिविधि सामने आने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिंह लगाने लगे हैं। वीडियो रविवार को सामने आने के बाद यह पूरा मामला गरमा गया। इधर कहा जा रहा है कि यह वीडियो करीब चार महीने पुराना है। लेकिन इसके सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। इस मामले में स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त पार्षद ने खुलेआम फायरिंग कर अपनी दबंगई और इलाके में धाक जमाने की कोशिश की है।


    घटना से लोगों में दहशत का माहौल

    जिस तरह से प्रसारित वीडियो में बेखौफ होकर फायरिंग करते हुए वह नजर आ रहे हैं, उससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति इस तरह खुलेआम हथियार लहराता नजर आएगा, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। इस मामले में आरोपित की जमानत तत्काल निरस्त करने और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य कठोर धाराओं में कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है।

    वीडियो की जांच कर रही पुलिस

    लोगों का कहना है कि इस तरह की असामाजिक गतिविधियों का सीधा असर शहर की शांति और सुरक्षा पर पड़ेगा। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि प्रसारित वीडियो की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहाकि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

