दतिया में BJP पार्षद की सरेआम दबंगई ने पुलिस के सुरक्षा दावों की खोली पोल, फायरिंग का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। शहर के वार्ड क्रमांक एक के भाजपा पार्षद का फायरिंग करते, वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। वीडियो में फायरिंग करने वाले वार्ड क्रमांक एक के भाजपा पार्षद रामकुमार उर्फ कल्लू कुशवाहा कुर्सी पर बैठकर बंदूक से लगातार गोलियां दागते हुए नजर आ रहे हैं। उक्त पार्षद को पहले भी एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

वर्तमान में वह लगभग तीन महीने से हाईकोर्ट की जमानत पर बाहर है। जमानत पर रहते हुए इस तरह की गतिविधि सामने आने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिंह लगाने लगे हैं। वीडियो रविवार को सामने आने के बाद यह पूरा मामला गरमा गया। इधर कहा जा रहा है कि यह वीडियो करीब चार महीने पुराना है। लेकिन इसके सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। इस मामले में स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त पार्षद ने खुलेआम फायरिंग कर अपनी दबंगई और इलाके में धाक जमाने की कोशिश की है।