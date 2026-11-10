दतिया में हैकर्स का नया खेल, पति के खाते से पत्नी के अकाउंट में भेजकर उड़ाए 72 हजार रुपये

नईदुनिया न्यूज, दतिया : भांडेर में मोबाइल हैककर एक खाते से दूसरे खाते में राशि ट्रांसफर कर रुपये निकालने का अजीब मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित जुगल सेन निवासी भांडेर ने बताया कि उसके साथ यह आनलाइन अकाउंट ठगी पांच नवंबर को हुई। लेकिन इसका पता नौ नवंबर को चला जब उसने अपना अकाउंट चैक किया। इस मामले में उसे करीब 72 हजार रुपये से हाथ धोना पड़ा है।

इस मामले के सामने आने के बाद साइबर शिकायत नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भांडेर थाने पहुंचे। लेकिन उन्होंने शिकायत लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि पहले बैंक से स्टेटमेंट निकलवाकर दो। उसके बाद शिकायत ली जाएगी।

सलवार सूट मामले में भी नहीं हुई कार्रवाई

इधर बीते शुक्रवार को सलवार सूट मामले में पीड़िता किशोरी की शिकायत पर भांडेर पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। शुक्रवार को इस मामले से लिखित में थाने में अवगत कराए जाने के बाद से अब तक पुलिस ने संबंधित नंबर जिस पर उससे छल से पीड़िता किशोरी से 11 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए थे, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

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