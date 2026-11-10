मुरैना में हाईवे किनारे जलती मिली महिला की लाश, अधजले पैरों में बने टैटू से खुलेगा राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना : छैरा-बागचीनी चौराहे के बीच कटीबरी हनुमान मंदिर के पास आए हत्यारे 25 साल की एक महिला की डैडबाडी को सड़क किनारे रखी बाजरा की करब में रखकर जला गए। बागचीनी पुलिस सुबह सात बजे जब माैके पर पहुंची तब टीआइ को महिला के दो पैर अनजले मिले। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों पैरों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए जेएएच ग्वालियर भेजा है।

महिला कौन है उसकी हत्या किसने, क्यों कहां की। इसका 48 घंटे बाद तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है। पुलिस नेशनल हाईवे 552 से अलसुबह गुजरे चार पहिया वाहनों के फुटेज के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बागचीनी पुलिस से मर्ग कायम कर लिया है।