    MP के दतिया में बाइकों की हुई जबरदस्त भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक घायल

    MP News: दतिया में बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना गुरुवार देर रात दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में दतिया भांडेर रोड चाचा ढाबा के पास की है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 10:53:27 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 11:02:51 AM (IST)
    HighLights

    1. बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत।
    2. एक्सीडेंट में दो युवकों की मौत हुई।
    3. घायल युवक अस्पताल भर्ती कराया।

    नईदुनिया, दतिया। बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घटना गुरुवार देर रात दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में दतिया भांडेर रोड चाचा ढाबा के पास की है।

    जानकारी के अनुसार युवक सौरभ झा और आकाश कोरी बाइक से दबोह से दतिया वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सौरभ और आकाश कोरी की मौत हो गई।

    वहीं, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची दुरसडा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

