MP के दतिया में बाइकों की हुई जबरदस्त भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक घायल

नईदुनिया, दतिया। बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घटना गुरुवार देर रात दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में दतिया भांडेर रोड चाचा ढाबा के पास की है।

जानकारी के अनुसार युवक सौरभ झा और आकाश कोरी बाइक से दबोह से दतिया वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सौरभ और आकाश कोरी की मौत हो गई।