मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दतिया में मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या... बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

    दतिया में झांसी बाइपास पर दिनदहाड़े अज्ञात बदमाशों ने युवक रामपाल गुर्जर को सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। ती ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 12:59:16 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 12:59:16 PM (IST)
    दतिया में मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या... बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत
    दतिया में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या।
    2. हमलावरों ने सिर में गोली दागकर फरार हुए।
    3. घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत।

    दतिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। दतिया में मंगलवार सुबह दिनदहाड़े हुई हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया। पिछले तीन दिनों में गोली मारकर हत्या किए जाने की यह लगातार दूसरी घटना हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी बाइपास पर सीतासागर के सामने सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी।

    हमलावरों ने युवक के सिर में गोली दागी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वारदात इतनी अचानक थी कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश फरार हो गए।

    राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामपाल गुर्जर निवासी जैतपुरा के रूप में हुई है।


    सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.