दतिया में मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या... बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

दतिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। दतिया में मंगलवार सुबह दिनदहाड़े हुई हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया। पिछले तीन दिनों में गोली मारकर हत्या किए जाने की यह लगातार दूसरी घटना हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी बाइपास पर सीतासागर के सामने सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी।

हमलावरों ने युवक के सिर में गोली दागी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वारदात इतनी अचानक थी कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश फरार हो गए। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामपाल गुर्जर निवासी जैतपुरा के रूप में हुई है।