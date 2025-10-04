मेरी खबरें
    दतिया के झिरका बाग में बदमाशों ने की फायरिंग, इलाके में फैली दहशत

    दतिया के झिरका बाग इलाके में शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की तलाश के लिए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है।

    By Kuldeep Saxena
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 12:40:40 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 12:57:16 PM (IST)
    पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।
    2. सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने का प्रयास।
    3. लोगों में दहशत, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झिरका बाग इलाके में शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक गूंजी गोलियों की आवाज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात कुछ अज्ञात युवक इलाके में पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी।

    लगातार गोलियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की।

    साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए सर्चिंग अभियान शुरू किया। हालांकि देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके।

    दतिया पुलिस इसको लेकर क्षेत्र के लोगों से पूछताछ कर रही है। उनसे जानकारी ली जा रही है कि फायरिंग के दौरान उन्होंने बदमाशों को किस ओर भागते देखा, वो कितने लोग थे। इसके साथ ही कुछ इलाकों में दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम जल्द से जल्द फायरिंग करने वालों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

