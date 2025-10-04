दतिया के झिरका बाग में बदमाशों ने की फायरिंग, इलाके में फैली दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झिरका बाग इलाके में शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक गूंजी गोलियों की आवाज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात कुछ अज्ञात युवक इलाके में पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी।

लगातार गोलियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की।