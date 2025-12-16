मेरी खबरें
    दतिया में युवक ने बीच सड़क पर युवती को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या, लड़की की हालत गंभीर

    Datia News: दतिया जिले के गोंदन थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को 25 वर्षीय युवक ने बीच सड़क पर एक युवती को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी कट्टे से ग ...और पढ़ें

    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 11:00:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 11:00:58 PM (IST)
    दतिया में युवक ने बीच सड़क पर युवती को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या, लड़की की हालत गंभीर
    युवक ने बीच सड़क पर युवती को मारी गोली। (सांकेतिक तस्वीर)

    1. मंदिर से दर्शन कर लौट रही युवती को मारी गोली
    2. युवक ने खुद भी जान दी, प्रेम प्रसंग के चलते घटना
    3. युवती की गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया जिले के गोंदन थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को 25 वर्षीय युवक ने बीच सड़क पर एक युवती को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी कट्टे से गोली मारकर जान दे दी। युवती जब शाहपुर मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, तभी युवक ने उसे रोक लिया और कुछ कहासुनी के बाद उस पर कट्टे से गोली मारी। गोली युवती का सीना पार कर गई। इसके बाद युवक ने खुद को भी गर्दन में गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घायल युवती को पहले दतिया जिला अस्पताल ले जाया गया, यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया है। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है।

    मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी युवती

    गोंदन थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि घायल युवती ग्राम कमलापुरी की रहने वाली है और हर मंगलवार शाहपुर हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाती थी। मंगलवार शाम भी अपने स्वजन और सहेलियों के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, इसी दौरान गोंदन निवासी मानवेंद्र यादव पुत्र बलवीर यादव वहां बाइक से पहुंच गया। उसने युवती का रास्ता रोक लिया। इसके बाद कुछ कहासुनी के बाद अचानक कट्टा निकाला और युवती के सीने में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े। इसी बीच युवक ने खुद की गर्दन में गोली मार ली। दोनों को इंदरगढ़ अस्पताल भिजवाया। यहां डाक्टरों ने मानवेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती को प्राथमिक उपचार के बाद दतिया लाया गया।


    मृतक शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था

    दतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पदस्थ डाक्टरों के मुताबिक गोली युवती के सीने को चीरते हुए निकल गई है। उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। युवती ने होश में आने पर बताया कि वह सहेलियों के साथ मंदिर से लौट रही थी, तभी आरोपित ने अचानक हमला कर दिया। शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था युवक पुलिस के अनुसार, मृतक मानवेंद्र यादव शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। बताया जाता है कि मृतक का युवती से प्रेम-प्रसंग था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। लोग इस वारदात को लेकर स्तब्ध हैं। फिलहाल गोंदन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

