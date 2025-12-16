सतना जिला अस्पताल की घोर लापरवाही... 6 बच्चों को चढ़ा दिया HIV संक्रमित खून, सभी हुए पॉजिटिव, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर लापरवाही का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित 4 नहीं बल्कि 6 मासूम बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, जिससे सभी बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। इस खुलासे के बाद न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई चौंकाने वाली बात यह है कि मामला करीब 4 माह पुराना होने के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी। सोमवार को मामले की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर सतीश कुमार एस ने जांच में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जानकारी में 4 बच्चों की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में 6 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं।