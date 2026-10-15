PM Awas Yojana MP: आवास निर्माण में लापरवाही पड़ी भारी, दतिया, भांडेर और सेवढ़ा के अधिकारियों का वेतन रुका

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया : पीएम योजना (ग्रामीण) के तहत अधूरे आवासों को पूरा कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है।

योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर न्यूनतम कार्य करने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारियों (एडीइओ) और पंचायत समन्वय अधिकारियों (पीसीओ) का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के अधूरे आवास प्राथमिकता से पूरे कराए जाएं।