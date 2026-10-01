रामकथा सुनी तो लिखने लगीं किताब, मुस्लिम युवती राहत जहां अब उर्दू-हिंदी में बताएंगी रामचरित मानस की अनुभूति

कुलदीप सक्सेना l नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया: रामकथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम और मानवता का संदेश देती है। इसी भावना ने दतिया के इंदरगढ़ निवासी मुस्लिम युवती राहत जहां खानम को रामचरित मानस की अनुभूतियों को उर्दू और हिंदी में किताब के रूप में लिखने के लिए प्रेरित किया।

दरअसल, मनोविज्ञान की शोधार्थी और लेखिका राहत ने 15 से 23 सितंबर तक आगरा में आयोजित मोरारी बापू की नौ दिवसीय रामकथा में भाग लिया और अंतिम दिन अपने अनुभवों को एक पत्र के रूप में व्यासपीठ पर मोरारी बापू को सौंपा, तो पंडाल में तालियां गूंज उठीं। राहत के अनुसार इसी प्रसंग में उनका मन बदल दिया।