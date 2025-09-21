मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दतिया में दर्दनाक हादसा, सिंध नदी में नहाने गए छह बच्चे डूबे, पांच का रेस्क्यू; एक अभी भी लापता

    MP News: दतिया की सिंध नदी में 'मामूलिया विसर्जन' के दौरान छह बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 5 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन एक बच्ची, सिमरन, अभी भी लापता है। प्रशासन और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। यह घटना नदी में पानी के तेज बहाव के कारण हुई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:27:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:27:44 AM (IST)
    दतिया में दर्दनाक हादसा, सिंध नदी में नहाने गए छह बच्चे डूबे, पांच का रेस्क्यू; एक अभी भी लापता
    MP News: सिंध नदी में नहाने गए छह बच्चे डूबे, पांच का रेस्क्यू (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

    HighLights

    1. सिंध नदी में छह बच्चे डूबे।
    2. पांच को सुरक्षित बचाया गया।
    3. एक बच्ची की तलाश जारी।

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, दतिया: सिंध नदी के सनकुंआ घाट पर मामूलिया विसर्जन के दौरान छह बच्चे नदी में डूब गए। घटना उस समय घटी जब सेवढ़ा क्षेत्र के कुछ बच्चे ग्रामीण पारंपरिक के लिए घाट पर पहुंचे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नदी घाट पर नहाने के दौरान अचानक पानी के तेज बहाव में कई बच्चे फंस गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचना दी।

    पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला

    इसके बाद राहत कार्य तत्काल शुरू किया गया, जिसके चलते पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में नंदू पुत्र अरुण, संस्कार पुत्र ज्ञानसिंह, देव पुत्र ज्ञानसिंह, कंचन पुत्री दयाल, मोटो पुत्री संजीव को बचा लिया गया। सभी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    प्रशासन और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी

    वहीं सिम्मो उर्फ सिमरन पुत्री गौरीशंकर अब तक लापता है। प्रशासन और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे नदी या घाट के पास सतर्कता बरतें, खासकर बच्चों को अकेले न भेजें। साथ ही विसर्जन या धार्मिक आयोजनों के समय सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं।

    यह भी पढ़ें- MP Massive Accident: शाजापुर में पलटी यात्रियों से खचाखच भरी बस, महिला की मौत; 24 घायल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.