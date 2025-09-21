MP Massive Accident: शाजापुर में पलटी यात्रियों से खचाखच भरी बस, महिला की मौत; 24 घायल

मेरी खबरें
    MP Massive Bus Accident: शाजापुर जिले में जामनगर से दतिया जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हुआ। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें शाजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:35:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:51:09 AM (IST)
    MP Massive Accident: गुजरात से दतिया जा रही बस पलटी, महिला की मौत

    HighLights

    1. MP में जामनगर-दतिया बस दुर्घटना
    2. महिला की मौत और 24 घायल
    3. दर्दनाक हादसे में मची चीख पुकार

    नईदुनिया, शाजापुर: जामनगर गुजरात से दतिया जा रही बस शाजापुर जिले में ग्राम पनवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और बस में सवार करीब 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर लाया गया है।

    घायलों का इलाज जारी

    मौके पर सुनेरा थाना टीआई भीम सिंह पटेल टीम के साथ मौजूद है। घायलों का जिला अस्पताल शाजापुर में उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना रविवार तड़के करीब 4:00 बजे हुई। घायलों को 108 एम्बुलेंस ईएमटी राम सिंह मेवाडा पायलट रितेश मालवीय के साथ ही अन्य एंबुलेंस के स्टाफ में अस्पताल पहुंचाया।

    हादसे की जानकारी लगने पर वरिष्ठ अधिकारी भी शाजापुर से घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पुलिस की ओर से मामले की हड़ताल की जा रही है। घायलों में बच्चे वह महिलाएं भी शामिल है। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी रहा।

    क्षमता से अधिक सवारी

    यात्रियों का कहना है कि चालक ने शराब पी रखी थी। बस लहरा कर चल रही थी। यात्रियों ने चालक को बस धीरे चलाने के लिये भी बोला था। लेकिन वह नहीं माना। बस में क्षमता से अधिक सवारी सवार थी।

