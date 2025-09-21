MP Massive Accident: शाजापुर में पलटी यात्रियों से खचाखच भरी बस, महिला की मौत; 24 घायल

नईदुनिया, शाजापुर: जामनगर गुजरात से दतिया जा रही बस शाजापुर जिले में ग्राम पनवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और बस में सवार करीब 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर लाया गया है।

घायलों का इलाज जारी मौके पर सुनेरा थाना टीआई भीम सिंह पटेल टीम के साथ मौजूद है। घायलों का जिला अस्पताल शाजापुर में उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना रविवार तड़के करीब 4:00 बजे हुई। घायलों को 108 एम्बुलेंस ईएमटी राम सिंह मेवाडा पायलट रितेश मालवीय के साथ ही अन्य एंबुलेंस के स्टाफ में अस्पताल पहुंचाया।