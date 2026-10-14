दतिया में हाईवे पर बड़ौनी तिराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने सवारी बस को पीछे से मारी टक्कर, 24 यात्री घायल
तेज रफ्तार डंपर ने हाईवे पर एक सवारी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 24 यात्री और डंपर चालक घायल हो गए।
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 08:00:44 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 08:07:18 PM (IST)
HighLights
- घायलों में 11 पुरुष, 9 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल
- सभी घायलों जिला अस्पताल में उपचार जारी है
- बस और डंपर को जब्त कर कोतवाली पहुंचाया
नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। तेज रफ्तार डंपर ने हाईवे पर एक सवारी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 24 यात्री और डंपर चालक घायल हो गए। घायलों में 11 पुरुष, 9 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल बताए जाते हैं। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
घटना बड़ौनी तिराहे के पास बुधवार को हुई
घटना बड़ौनी तिराहे के पास बुधवार को हुई। हादसे में बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार, यादव बस सर्विस की बस क्रमांक एमपी 07 पी 1567 करीब 45 यात्रियों को लेकर ग्वालियर से दतिया आ रही थी। इसी दौरान हाईवे पर बड़ौनी तिराहे के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर क्रमांक आरजे 34 जीए 4477 के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बस में पीछे से टक्कर मार दी।
यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में बस यात्री घायल हो गए, जबकि डंपर चालक को भी चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। जिला अस्पताल में सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है।
बस और डंपर दोनों को जब्त कर कोतवाली पहुंचाया
हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने बस और डंपर को सड़क किनारे करवाकर आवागमन को फिर से सुचारु कराया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बस और डंपर दोनों को जब्त कर कोतवाली पहुंचाया। दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।