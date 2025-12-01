आतंकियों का इंदरगढ़ कनेक्शन... विकास प्रजापति का आतंकी नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे के निवासी मजदूर युवक विकास प्रजापति उर्फ बेटू की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उसकी पृष्ठभूमि खंगालने में जुट गई हैं। एक छोटे कस्बे से आतंकवादी नेटवर्क का कनेक्शन मिलना क्षेत्र में दहशत और चिंता का विषय बन गया है। पुलिस विकास के परिवार, परिचितों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कब, कैसे और किन कारणों से आतंकी नेटवर्क की गिरफ्त में आया।
बता दें कि विकास को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के गुरुदासपुर में थाने पर ग्रेनेड से हमले में हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके इंदरगढ़ स्थित घर से पिस्तौल, आधार कार्ड, मोबाइल फोन व अन्य सामग्री बरामद की गई है। 19 वर्षीय विकास अपने बड़े भाई सुनील के साथ पहले इंदरगढ़ अनाज मंडी में मजदूरी करता था। मां और पिता के साथ गुजरात के जामनगर में उसने एक फैक्ट्री में काम किया। पिता मूलचंद और मां को जब बड़े बेटे सुनील ने फोन पर खबर दी कि विकास को पुलिस साथ ले गई है, तब वे जामनगर से लौटकर इंदरगढ़ पहुंचे। विकास के आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात सुन परिवार सदमे में है। मां का कहना था कि हमें तो पता भी नहीं था कि विकास क्या कर रहा है।
स्वजन के मुताबिक, वह दीपावली के आसपास इंदरगढ़ लौट आया था। वहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया गतिविधियों से प्रभावित होकर विकास उसके प्रचार के जाल में फंसता चला गया। इंस्टाग्राम के जरिए भट्टी ने उससे संपर्क साधा और पैसे का लालच देकर उसे अपने निर्देशों पर काम करने के लिए तैयार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, भट्टी ने विकास को गुरदासपुर भेजकर एक पार्सल लेने को कहा था। वीडियो कॉल के जरिए उसे पार्सल खोलने के निर्देश दिए गए थे। इंदरगढ़ थाने के प्रभारी गौरव शर्मा का कहना है कि विकास प्रजापति के परिवार के लोगों के साथ परिचितों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। उसके घर पर भी पुलिस की नजर है।
पुलिस के मुताबिक, विकास प्रजापति के हथियारों की तस्करी से जुड़े होने का सुराग हाथ लगा था। इसके बाद से उसकी तलाश शुरू कर गई। उसकी लोकेशन इंदरगढ़ में मिलने पर पुलिस टीम गत 26 नवंबर को पहुंची और कस्बे के ग्वालियर चौराहे से विकास को पकड़कर साथ ले गई। गत 28 नवंबर को फिर पुलिस विकास को लेकर इंदरगढ़ उसके घर लौटी। यहां तलाशी में एक पिस्टल और 10 कारतूस की मैगजीन बरामद की गई।