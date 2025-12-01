Indore के सांवेर विधानसभा में SIR का कार्य पूरा, चुनाव आयोग ने टीम को किया सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हुआ। वहीं विधानसभा दो में एआइआर के डेटा डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अन्य विधानसभाओं के मुकाबले धीमी है। कलेक्टर कार्यालय में हुआ सम्मान इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र शत प्रतिशत ई-फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण होने पर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पवार ने सांवेर टीम को सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया। सम्मानित अधिकारियों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी घनश्याम धनगर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूनम तोमर,विकास रघुवंशी, शिवशंकर जारोलिया शामिल थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की सराहना इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इंदौर में यह अभियान पूर्ण पारदर्शिता, टीम भावना, गुणवत्ता पूर्ण कार्यप्रणाली तथा तकनीक के प्रभावी उपयोग के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इसी गति से कार्य जारी रहा तो इंदौर जिला अपने निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर अवश्य प्राप्त कर लेगा।