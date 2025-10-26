MP: दतिया में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला: एएसआई और तीन आरक्षक लहूलुहान, मोबाइल भी छीने

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया-सेवढ़ा। सेवढ़ा अनुभाग के डिरौलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम जरा में शनिवार शाम को पुलिस टीम एक मारपीट के मामले की छानबीन करने गई थी। पुलिस टीम में एएसआई राकेश जाटव सहित तीन आरक्षक शैलेंद्र सिंह, निजाम खां और सुुरेंद्र सिंह शामिल थे। छानबीन के दौरान मारपीट के मामले में फरियादी रवि बाथम व सर्वेश बाथम के साथ मौजूूद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया। जहां आपसी कहासुनी के बीच ग्रामीण लाठी लेकर आ गए और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मी कुछ समझ पाते तब तक लाठियां बरसने लगी।

पुलिस को चोट आई इस हमले में एएसआई राकेश जाटव सहित दो आरक्षक शैलेंद्र और सुरेंद्र सिंह के हाथों में चोट आई। जबकि आरक्षक निजाम खां का सिर फट गया। हमलावर ग्रामीणों ने दो आरक्षकों के माेबाइल तक छीन लिए। आक्रोशित ग्रामीणों को देख पुलिस टीम वहां से किसी तरह जान बचाकर भागी। जिसके बाद सेवढ़ा अस्पताल में घायल आरक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों का उपचार किया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से 40 ग्रामीणों पर मामला दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।