काम के प्रेशर में बढ़ा डिप्रेशन और फिर… बीएलओ ने उठाया खौफनाक कदम, स्कूल भवन में लगाई फांसी

    By Kuldeep Saxena
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 03:44:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 03:49:18 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। भांडेर विधानसभा क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शासकीय हाईस्कूल विद्यालय सालोन बी में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक उदयभान सिंह सिहारे ने सोमवार को विद्यालय भवन के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    कार्य के दबाव में बीएलओ ने की आत्महत्या

    जानकारी के अनुसार, उदयभान सिंह सिहारे भांडेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 में बीएलओ (ब्लाक लेवल आफिसर) के रूप में भी कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि इन दिनों चल रहे एसआईआर कार्य (स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन) के दबाव के चलते वे मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में थे। सहकर्मियों के अनुसार, वे पिछले कुछ दिनों से चुपचाप रहते थे और काम को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे।

    सोमवार सुबह जब विद्यालय के अन्य शिक्षक पहुंचे, तो कमरा भीतर शिक्षक सिहारे का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया।


    पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि शिक्षक ने सरकारी कार्य के दबाव में यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सटीक कारण का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और स्वजन के बयान के बाद ही हो सकेगा।

