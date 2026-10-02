देवास में ड्रोन से नशे की खेती की निगरानी के बाद 700 किलो गांजे के पौधे जब्त, एक हिरासत में
अंचल के सोनकच्छ थाना क्षेत्र में गंंधर्वपुरी क्षेत्र के ग्राम काछीगुराड़िया में नशे की खेती पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से सूच...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 06:36:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 06:36:17 PM (IST)
देवास में कार्रवाई करती पुलिस की टीम। -नईदुनिया
HighLights
- गांव काछी गुराड़िया में पुलिस ने की कार्रवाई
- करीब पौन बीघा में लगे थे गांजे के पौधे
- गांजे के पौधे बड़ी संख्या में लगे होने की पुष्टि के बाद टीम ने दबिश दी
नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : अंचल के सोनकच्छ थाना क्षेत्र में गंंधर्वपुरी क्षेत्र के ग्राम काछीगुराड़िया में नशे की खेती पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की।
मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने पहले ड्रोन के माध्यम से संबंधित खेत की निगरानी की। इस दौरान गांजे के पौधे बड़ी संख्या में लगे होने की पुष्टि के बाद टीम ने दबिश दी। मौके से गांजे के पौधे जब्त किए हैं जिनका वजन करने पर करीब 700 किलो निकले।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम
मामले में पुलिस ने मौके से प्रेम सिंह कुशवाह निवासी काछी गुराड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार सोनकच्छ थाना टीआई विक्रांत झांझोट को काछी गुराड़िया क्षेत्र में गांजे की खेती किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
गांजे की अधिकांश खेती जंगल से लगे हिस्से में हो रही थी
पुलिस के अनुसार करीब पौन बीघा खेत में गांजे के पौधे लगे पाए गए हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में गांजे की अधिकांश खेती जंगल से लगे हिस्से में हो रही थी। देर शाम तक मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी थी। पुलिस द्वारा जब्त पौधों का वजन एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
इतना अधिक वजनी गांजा कई साल में पहली बार जब्त किया गया है
थाना प्रभारी झांझोट के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। अंचल में पूर्व में उदयनगर, पुंजापुरा, कांटाफोड़ आदि क्षेत्रों में भी खेतों, बाड़ों से गांजे के पौधे जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन इतना अधिक वजनी गांजा कई साल में पहली बार जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।