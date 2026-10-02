देवास में ड्रोन से नशे की खेती की निगरानी के बाद 700 किलो गांजे के पौधे जब्त, एक हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : अंचल के सोनकच्छ थाना क्षेत्र में गंंधर्वपुरी क्षेत्र के ग्राम काछीगुराड़िया में नशे की खेती पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने पहले ड्रोन के माध्यम से संबंधित खेत की निगरानी की। इस दौरान गांजे के पौधे बड़ी संख्या में लगे होने की पुष्टि के बाद टीम ने दबिश दी। मौके से गांजे के पौधे जब्त किए हैं जिनका वजन करने पर करीब 700 किलो निकले।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम मामले में पुलिस ने मौके से प्रेम सिंह कुशवाह निवासी काछी गुराड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार सोनकच्छ थाना टीआई विक्रांत झांझोट को काछी गुराड़िया क्षेत्र में गांजे की खेती किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।