ड्रोन कैमरों ने खोला अवैध गांजे की खेती का राज, पुलिस ने नो-नेटवर्क एरिया से जब्त किए 60 क्विंटल गांजे के 15 हजार पौधे

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन 'प्रहार' के तहत पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। बड़ी पुलिस टीम ने जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के नो मोबाइल नेटवर्क एरिया (शेडो एरिया) में दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए गांजे के कुल 15 हजार पौधे जब्त किए हैं। जब्त पौधों का कुल वजन करीब 60 क्विंटल बताया गया है।

मुखबिर की सूचना और ड्रोन से मैपिंग के बाद पुलिस की दबिश सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम जामली और ग्राम गुवाड़ा ठाटा फलिया क्षेत्र में कुछ लोगों ने अपने खेतों में अवैध गांजे की खेती कर रखी है।