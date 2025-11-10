मेरी खबरें
    MP के देवास में 11 साल की बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर; आरोपी फरार

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 06:34:05 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 06:34:05 AM (IST)
    MP के देवास में 11 साल की बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म(सांकेतिक फोटो)

    1. 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर दुष्कर्म
    2. मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म करके आरोपी फरार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खेत से घर लौट रही 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर एक नशेड़ी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। गंभीर हालत में करीब एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद बालिका घर पहुंची और स्वजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

    पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज

    बालिका ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने उसे गोबर की टोकरी उठवाने के बहाने से बुलाया था।पुलिस ने आरोपित सतीश के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में देवास रेफर किया गया है।


    आरोपी की तलाश जारी

    पुलिस आरोपित को तलाश रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित दो बच्चों का पिता और नशे का आदी है। घटना के बाद आरोपित के स्वजन मकान में ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए। एसडीओपी बागली भार्गव ने बताया कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    पूर्व में भी छेड़छाड़ का आरोप

    ग्रामीणों के अनुसार, आरोपित ने पूर्व में गांव की एक कल्याणी के साथ भी छेड़छाड़ की थी। बाद में उसने गांववालों के सामने माफी मांग ली थी, जिसके कारण इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी।

    अमोना में युवती, बीरूपुरा में किशोरी से दुष्कर्म

    टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ग्राम अमोना में युवती के साथ एक आरोपित ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया घटना कुछ दिन पुरानी है जिसमें शनिवार रात को शिकायत की गई है। आरोपित अजय के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

    वहीं अंचल के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बीरूपुरा में एक आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना कुछ दिन पुरानी है जिसमें पुलिस ने शनिवार को आरोपित श्याम के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की है।

