MP के देवास में 11 साल की बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर; आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खेत से घर लौट रही 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर एक नशेड़ी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। गंभीर हालत में करीब एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद बालिका घर पहुंची और स्वजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज बालिका ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने उसे गोबर की टोकरी उठवाने के बहाने से बुलाया था।पुलिस ने आरोपित सतीश के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में देवास रेफर किया गया है।