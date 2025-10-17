एटीएम बदलकर निकाले 50 हजार, दो संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद, तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के विकास नगर क्षेत्र स्थित एक एटीएम में दो संदिग्ध बदमाशों ने फैक्ट्री कर्मचारी का एटीएम बदलकर 50 हजार रुपये निकाल लिए। घटना उस समय हुई जब एटीएम से रुपये निकालने के दौरान रुपये नहीं निकल पाए। इसी बीच पीछे खड़े युवकों ने बातों में उलझाकर एटीएम बदला और कुछ ही देर बाद उनके खाते से रुपये निकल गए।

क्या है पूरा मामला? मामले में दो संदिग्ध बाइक सवार सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत भेरुलाल नागर सुबह एटीएम से रुपए निकालने के लिए विकास नगर चौराहा स्थित कैनरा बैंक के एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे। रुपये नहीं निकलने के कारण पीछे खड़े दो युवकों ने कहा कि आप एटीएम कार्ड गलत लगा रहे हो, कुछ ही देर में उसने एटीएम बदल लिया। जब उन्होंने एटीएम देखा तो वह किसी अन्य का निकला।