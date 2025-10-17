MP प्रमोशन आरक्षण पर बड़ा अपडेट... नई पॉलिसी पर रोक बरकरार, HC में राहत देने से किया इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण मामले (MP Promotion Reservation Case) पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। राज्य शासन ने हाई कोर्ट के समक्ष नई प्रमोशन नीति को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया। सरकार ने बताया कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले हुए प्रमोशन पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगे।

अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को तय राज्य सरकार ने कोर्ट से डीपीसी व प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब अंतरिम आदेश की जगह अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि यदि वह चाहे तो क्वांटिफायबल डेटा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को तय की है। इसके साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी।