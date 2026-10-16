सप्तमी से नवमी तक देवास की माता टेकरी पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब, पुलिस ने बनाया मेगा ट्रैफिक प्लान

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : नवरात्र के आखिरी तीन दिन माता टेकरी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। शुक्रवार से शुरू हो रहे वीकेंड में शनिवार को सप्तमी और रविवार को अष्टमी पर देशभर से श्रद्धालु मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।

भीड़ के इस दबाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है। टेकरी के आसपास चार पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर ड्रॉप गेट लगाने, अवैध कट बंद करने और पैदल दर्शनार्थियों के लिए अलग रास्ते बनाने की योजना तैयार की गई है।

बाहर से आने वाली यात्री बसों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। चारों दिशाओं से आने वाली बसों के लिए अलग-अलग अस्थायी स्टैंड तय किए गए हैं। कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गेहलोद के मार्गदर्शन में बने प्लान का मुख्य उद्देश्य टेकरी के आसपास वाहनों का दबाव कम रखना और श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करना है। टेकरी के चारों ओर चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध भोपाल चौराहा, पुलिस लाइन, गजरा गियर्स और स्टेशन चौराहा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बदली जाएगी। स्टेशन चौराहे से भोपाल चौराहे तक एबी रोड और गजरा गियर्स से स्टेशन चौराहे तक निजी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन मार्गों पर पैदल दर्शनार्थियों की आवाजाही को प्राथमिकता दी जाएगी। चार पहिया वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकालने की व्यवस्था रहेगी, ताकि टेकरी की ओर आने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति नहीं बने।