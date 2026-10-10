देवास में इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार बस पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शनैश्वरी व सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के संयोग पर नेमावर में नर्मदा स्नान के लिए बढ़े वाहनों के दबाव के बीच शुक्रवार देर रात इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर पोलाय क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। रात्रि करीब 1:30 बजे एक यात्री बस जो इंदौर से बकतरा की ओर जा रही थी, वह ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं जिनमें से एक को गंभीर चोट आई है। बस पलटने की सूचना मिलने के बाद कमलापुर थाना प्रभारी एसएस मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर चापड़ा क्षेत्र के निजी अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

वहीं सतवास निवासी एक युवक का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। जिसे गंभीर चोट आई है उसका नाम मनीष योगी बताया जा रहा है। 37 यात्री सवार थे, बस चालक मौके से भाग निकला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय हादसा हुआ उस समय बस में लगभग 37 यात्री सवार थे। बस पलटने के बाद ड्राइवर विष्णु निवासी भोपाल बस छोड़कर भाग निकला। कंडक्टर गोविंद राठौर निवासी बुधनी ने बताया ड्राइवर ने ओवरटेक के दौरान बस से नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई।