नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जिले के हैबतपुरा गांव में शुक्रवार को सनसनीखेज घटना हुई। एक महिला ने अपनी 19 माह की बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसरा और स्वजन बेसुध हुए। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका है। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक विवाद के चलते घटना हुई है।

यह है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक विजयागंज मंडी थानांतर्गत हैबतबुरा गांव में शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे घटना हुई। यहां रहने वाली उर्मिला कुमावत ने अपनी 19 माह की बेटी के साथ घर के पीछे खेत में स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पति मनीष किसी काम से इंदौर गया था व सास-ससुर दर्शन के लिए नलखेड़ा गए थे। पति जब घर पहुंचा तो पत्नी व बच्ची को न देखकर चिंतित हुआ। आसपास तलाश शुरू की। गांववालों से भी पूछा। इसी बीच वह खेत की तरफ गया तो कुएं के बाहर उर्मिला की चप्पल दिखी। इस पर शंका हुई कि वह कुएं में गिरी होगी। उसने गांव के सरपंच अतुल शर्मा को सूचना दी। अतुल व अन्य गांववाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर की।