    19 माह की बेटी के साथ कुएं में कूदी महिला, दोनों की मौत, मध्‍य प्रदेश के देवास जिले की घटना

    घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पति मनीष किसी काम से इंदौर गया था व सास-ससुर दर्शन के लिए नलखेड़ा गए थे। पति जब घर पहुंचा तो पत्नी व बच्ची को न देखकर चिंतित हुआ। आसपास तलाश शुरू की। गांववालों से भी पूछा। इसी बीच वह खेत की तरफ गया तो कुएं के बाहर उर्मिला की चप्पल दिखी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 10:07:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 10:54:46 PM (IST)
    घटना के बाद पुलिस एवं ग्रामीण कुएं पर पहुंचे।

    HighLights

    1. विजयागंज मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम हैबतपुरा की घटना, पुलिस जुटी जांच में
    2. पति मनीष इंदौर गया हुआ था व सास-ससुर दर्शन के लिए नलखेड़ा गए थे।
    3. शाम के समय पति जब घर पहुंचा तो पत्नी व बच्ची को न देखकर चिंतित हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जिले के हैबतपुरा गांव में शुक्रवार को सनसनीखेज घटना हुई। एक महिला ने अपनी 19 माह की बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसरा और स्वजन बेसुध हुए। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका है। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक विवाद के चलते घटना हुई है।

    यह है पूरा मामला

    जानकारी के मुताबिक विजयागंज मंडी थानांतर्गत हैबतबुरा गांव में शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे घटना हुई। यहां रहने वाली उर्मिला कुमावत ने अपनी 19 माह की बेटी के साथ घर के पीछे खेत में स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पति मनीष किसी काम से इंदौर गया था व सास-ससुर दर्शन के लिए नलखेड़ा गए थे। पति जब घर पहुंचा तो पत्नी व बच्ची को न देखकर चिंतित हुआ। आसपास तलाश शुरू की। गांववालों से भी पूछा। इसी बीच वह खेत की तरफ गया तो कुएं के बाहर उर्मिला की चप्पल दिखी। इस पर शंका हुई कि वह कुएं में गिरी होगी। उसने गांव के सरपंच अतुल शर्मा को सूचना दी। अतुल व अन्य गांववाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर की।

    वेल्डिंग से उपकरण बनाया और कुएं में डालकर देखा

    पुलिस को आने में देर हुई तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सर्चिंग शुरू की। वेल्डिंग से उपकरण बनाया और कुएं में डालकर देखा। इसी बीच पुलिस व एसडीईआरएफ की टीम भी पहुंची। कुएं में करीब 40 से 50 फीट पानी था, इस कारण शव खोजने में परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद पहले महिला का शव मिला, जिसे बाहर निकाला। कुछ देर बाद बच्ची का शव भी निकाला गया। शवों का पोस्टमार्टम शनिवार को देवास में होगा। टीआई रोहित पटेल ने बताया कि घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्वजन से पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ग्रामीण घटना को पारिवारिक विवाद से जोड़कर बात कर रहे।

