क्रिसमस की आड़ में मतांतरण का खेल? देवास में युवक ने की देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, केस दर्ज

नईदुनिया न्यूज, पानीगांव (देवास)। पानीगांव ग्राम पंचायत के आदिवासी समाज बहुल मजरे डोबला-खो में क्रिसमस पर्व की प्रार्थना सभा में हिंदू समाज व देवी-देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी एक व्यक्ति ने की। इस दौरान उसने हिंदू समाज के कुछ लोगों को ईसाई धर्म की अच्छाइयां बताते हुए मतांतरण के लिए प्रेरित किया। गुरुवार की इस घटना में शिकायत के बाद कांटाफोड़ थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा में प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की है, आरोपित की तलाश की जा रही है।
जानकारी के अनुसार ग्राम बिजवाड़ निवासी आनंद पुत्र तकेसिंह ने कांटाफोड़ ने थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि डोबला-खो में एक व्यक्ति ईसाई प्रार्थना सभा का आयोजन कर अपने साथियों के साथ हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल टिप्पणी एवं देवी-देवताओं को बुरा-भला कह रहा है। उसने मुझे तथा मेरे साथियों से मतांतरण करने को कहा। फरियादी ने कुछ ईसाई धार्मिक साहित्य भी पुलिस को साक्ष्य के तौर पर दिए हैं। पुलिस सहायता केंद्र बिजवाड़ के प्रधान आरक्षक शिवकुमार सिंह ने बताया फरियादी के अनुसार क्रिसमस के दिन दोपहर 12 बजे की घटना है।
आरोपित युवक का नाम चमन सिंह है जो ईसाई धर्म का प्रचारक होने के साथ ही प्रतिदिन गुरुवार को प्रार्थना सभा आयोजित करता है। क्रिसमस के दिन भी उसने प्रार्थना सभा की थी। रिपोर्ट दर्ज होने पश्चात पुलिस प्रार्थना स्थल पर पहुंची पर उस समय वहां पर लोग और साहित्य कुछ नहीं मिला। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपित चमन के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने संबंधी प्रकरण दर्ज किया है।
कुछ लोग प्रार्थना सभा की आड़ में हिन्दू धर्म की भावनाएं आहत कर रहे थे, ऐसी सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर गई थी, मुख्य आरोपित नहीं मिला है। यह मतांतरण का मामला है या नहीं, यह अभी जांच का विषय है।-सुरेखा निमोदा, टीआई थाना कांटाफोड़।