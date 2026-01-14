मेरी खबरें
    देवास में हादसा, संक्रांति मनाकर बेटे के साथ इंदौर जा रही महिला को बस ने मारी टक्कर, मौत

    लोगों ने बताया कि यहां ठेकेदार कंपनी द्वारा संकेतक और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। लम्बे समय से ब्रिज निर्माण चल रहा है, जिसके चलते शहर ...और पढ़ें

    By deepak vishwakarmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 09:10:17 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 09:15:16 PM (IST)
    हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया।

    HighLights

    1. सर्विस रोड पर गीली मिट्टी है, जिस पर फिसलन हो रही है।
    2. रसूलपुर बायपास चौराहा के पास इंदौर रोड पर हुआ हादसा।
    3. ब्रिज निर्माण कंपनी की लापरवाही से लगातार हो रहे हादसे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर रोड पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बुधवार को भी एक हादसे में अपने बेटे के साथ इंदौर जा रही महिला की स्कूटर को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। रसूलपुर चौराहा पर ब्रिज निर्माण कंपनी की लापरवाही से चौराहा खतरनाक ब्लैक स्पाॅट बन चुका है और यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी के खास समर्थक अमर अवस्थी की बहन थीं।

    बुधवार शाम गोविंद नगर खारचा इंदौर निवासी 42 वर्षीय सपना दीक्षित अपने 23 वर्षीय बेटे आर्यन के साथ संक्रांति मनाने देवास आई थीं। वे शाम को बेटे के साथ स्कूटर से इंदौर की ओर जा रही थीं।

    इसी दौरान रसूलपुर चौराहा से इंदौर की ओर कुछ ही दूरी पर बढ़ते ही खतरनाक सर्विस रोड पर उनके स्कूटर को ओम साईं राम बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस भोपाल रोड की आेर से इंदौर की आेर जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।


    इधर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव जिला अस्पताल भेजा गया। औद्योगिक क्षेत्र टीआइ शशिकांत चौरसिया ने शाम को मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सर्विस रोड पर खतरनाक ढंग से गीली मिट्टी है, जिस पर फिसलन हो रही है।

    लोगों ने बताया कि यहां ठेकेदार कंपनी द्वारा संकेतक और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। लम्बे समय से ब्रिज निर्माण चल रहा है, जिसके चलते शहर से इंदौर जाने वालों को बायपास पर घुमकर जाना पड़ रहा है। सर्विस रोड पर भी अव्यवस्था है। इधर हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस जब्त कर ली है।

