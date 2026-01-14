देवास में हादसा, संक्रांति मनाकर बेटे के साथ इंदौर जा रही महिला को बस ने मारी टक्कर, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर रोड पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बुधवार को भी एक हादसे में अपने बेटे के साथ इंदौर जा रही महिला की स्कूटर को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। रसूलपुर चौराहा पर ब्रिज निर्माण कंपनी की लापरवाही से चौराहा खतरनाक ब्लैक स्पाॅट बन चुका है और यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी के खास समर्थक अमर अवस्थी की बहन थीं।

बुधवार शाम गोविंद नगर खारचा इंदौर निवासी 42 वर्षीय सपना दीक्षित अपने 23 वर्षीय बेटे आर्यन के साथ संक्रांति मनाने देवास आई थीं। वे शाम को बेटे के साथ स्कूटर से इंदौर की ओर जा रही थीं। इसी दौरान रसूलपुर चौराहा से इंदौर की ओर कुछ ही दूरी पर बढ़ते ही खतरनाक सर्विस रोड पर उनके स्कूटर को ओम साईं राम बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस भोपाल रोड की आेर से इंदौर की आेर जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।