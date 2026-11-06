देवास में दीवाली से पहले एक्शन, 705 किलो नकली मावा-मिठाई जब्त, कारखाना सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : दीवाली से पहले अगर आप मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देवास में कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग और प्रशासन ने मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार किया है। दो मिठाई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 705 किलो मावा और मिठाई जब्त की गई है।

इनमें वह प्रतिष्ठान भी शामिल है, जहां रक्षाबंधन पर भी एनालाग मावा और मिठाई जब्त कर नष्ट की गई थी। प्रशासन ने संबंधित कारखाने को सील कर दिया है। शहर में अन्य दुकानों पर भी सैंपलिंग की गई है। दीवाली को देखते हुए शहर के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और सैंपलिंग कराई जा रही है।