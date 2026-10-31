मुरैना में मिलावट का खेल, 1740 किलो मिलावटी मिठाई और 120 किलो मावा जब्त, भेजा रहा था छत्तीसगढ़

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। दीपावली में मिलावट के माफिया ऐसे सक्रिय हुए हैं, कि ग्वालियर-चंबल ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी मिलावटी मिठाइयां व दुग्ध उत्पाद भेजने लगे हैं। शनिवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में इसकी पुष्टि हुई।

मुरैना से भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर भेजा जा रहा मिलावटी मिल्क केक और मावा पकड़ा है। मौके पर कराई जांच में मिलावट की पुष्टि हुई। मावा और मिल्क केक को जब्ती में लेकर उसके सैंपलों को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है।