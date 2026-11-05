देवास में चंदाना शराब कांड को लेकर बड़ी कार्रवाई, आबकारी विभाग के 3 कांस्टेबल सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : चंदाना शराब कांड में कलेक्टर ने आबकारी विभाग के आरक्षकों पर कार्रवाई की है। पहले आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलेश पवार और उपनिरीक्षक राजश्री खन्ना को निलंबित किया गया था। अब कलेक्टर नेहा मीना ने आबकारी वृत्त देवास (स) में पदस्थ तीन आरक्षकों को भी निलंबित कर दिया है।

निलंबित कर्मचारियों में दीपक टटवाड़े, बालकृष्ण जायसवाल और गजेंद्र सिंह चौहान शामिल हैं। तीनों पर चंदाना क्षेत्र में निगरानी की जिम्मेदारी थी। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण नहीं रखने तथा कर्तव्य में लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है।