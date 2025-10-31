Dewas में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाया अपर तहसीलदार, 15 हजार की घूस लेते EOW ने धर दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास तहसील कार्यालय में अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी को उज्जैन EOW टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी ने फरियादी से तीन अलग-अलग भूमि मामलों के निराकरण के बदले रुपये की मांग की थी।

15 हजार लेते पकड़ाया अपर तहसीलदार

लगातार दबाव बनाए जाने के बाद शुक्रवार को 15 हजार रुपये में मामला तय हुआ, जिसकी शिकायत फरियादी किसान ताराचंद पटेल निवासी नागोरा ने 27 अक्टूबर को EOW से की। EOW उज्जैन की टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद शुक्रवार को योजना बनाकर तहसील कार्यालय में दबिश दी और 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते ही अपर तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।