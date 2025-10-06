नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में कालेज छात्रा की ड्रम में डुबोकर हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ी है। पुलिस सोमवार को आरोपित मनोज उर्फ मोनू को पूछताछ के लिए भोपाल लेकर पहुंची, जहां उसने बताया कि उसने मृतका का मोबाइल बड़े तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने मौके पर निशानदेही करवाई, लेकिन मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका।

कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मोबाइल बरामद न होने से जांच में विलंब आ रहा है, क्योंकि उसी से वारदात की असली वजह और बातचीत के कई अहम सुराग मिलने की संभावना है।