मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास की वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में लड़की को मारकर हत्‍यारे ने भोपाल के बड़े तालाब में फेंका था मोबाइल

    गौरतलब है कि मृतका 29 सितंबर को घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद उसका शव वैशाली एवेन्यू के एक मकान में बंधे हाथ-पैरों के साथ मिला। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब रिमांड के दौरान और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

    By Chandra Prakasha Sharma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 10:29:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 10:34:42 PM (IST)
    देवास की वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में लड़की को मारकर हत्‍यारे ने भोपाल के बड़े तालाब में फेंका था मोबाइल
    देवास में लड़की की हत्‍या में खुलासा।

    HighLights

    1. तस्दीक करने आरोपित को भोपाल लेकर पहुंची कोतवाली पुलिस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में कालेज छात्रा की ड्रम में डुबोकर हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ी है। पुलिस सोमवार को आरोपित मनोज उर्फ मोनू को पूछताछ के लिए भोपाल लेकर पहुंची, जहां उसने बताया कि उसने मृतका का मोबाइल बड़े तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने मौके पर निशानदेही करवाई, लेकिन मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका।

    कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मोबाइल बरामद न होने से जांच में विलंब आ रहा है, क्योंकि उसी से वारदात की असली वजह और बातचीत के कई अहम सुराग मिलने की संभावना है।

    MP के देवास में गरबा पाेशाक पहने युवती की ड्रम में डुबोकर हत्या, शव के हाथ पैर बंधे मिले

    गौरतलब है कि मृतका 29 सितंबर को घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद उसका शव वैशाली एवेन्यू के एक मकान में बंधे हाथ-पैरों के साथ मिला। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब रिमांड के दौरान और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.