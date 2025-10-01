MP के देवास में गरबा पाेशाक पहने युवती की ड्रम में डुबोकर हत्या, शव के हाथ पैर बंधे मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर की वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में एक घर से युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक मकान से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद दोपहर में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर घुसी, तो एक कमरे में गद्दों व कपड़ों से ढंका शव मिला। शव के पास पानी से भरा बड़ा ड्रम भी रखा था। मृतका के हाथ-पैर बंधे थे और उसने गरबे की पोशाक पहनी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि युवती को ड्रम में डुबोया गया था। तीन दिन पूर्व गुमशुदा हुई युवती भी गरबा पोशाक पहने थी, जिसके चलते उसी का शव होने की आशंका जताई जा रही है।

आसपास के लाेगों ने बताया कि मकान मालिक शांतिलाल सिसोदिया ने यह मकान मनोज नामक युवक को किराए पर दिया था। मनोज एक सप्ताह पहले यहां आया था। दो दिन तक कॉलोनी में दिखाई दिया, इसके बाद अचानक गायब हो गया। इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध संदेश भी मिला था कि घर में शव पड़ा है और युवती को ड्रम में डुबोकर मार दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी सुमित अग्रवाल, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच शुरू की। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलवाया गया और जांच की गई।