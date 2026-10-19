माता की मूर्ति विसर्जन यात्रा में मधुमक्खियों का हमला, भगदड़ मचने से 25 लोग घायल; 13 अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के सोनकच्छ विकासखंड के गांव अगेरा में माता की मूर्तियों के विसर्जन चल समारोह में मधुमक्खियों ने सोमवार को अचानक हमला कर दिया। इसके बाद चल समारोह में भगदड़ मच गई। मधुमक्खियों के हमले से 25 लोग घायल हुए, इनमें से कुछ की हालत सामान्य रही जबकि लगभग 13 लोगों को सोनकच्छ के शासकीय सिविल अस्पताल सहित निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। 11 लोग निजी अस्पताल में भर्ती ग्रामीणों के अनुसार 11 लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं दो का उपचार शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब एक दर्जन अन्य लोगों को भी मधुमक्खियों ने काटा था लेकिन उनको अधिक परेशानी नहीं हुई, इसलिए अस्पताल नहीं लाया गया और वे अपने घर चले गए।

DJ की तेज आवाज से भड़की मधुमक्खियां बीएमओ डा. शैलेंद्र ओरिया के अनुसार घायलों की स्थिति चिंताजनक नहीं है, उपचार से सुधार हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विसर्जन चल समारोह में बज रहे डीजे साउंड की तेज आवाज से पेड़ पर लगे छत्ते में बैठी मधुमक्खियां भड़कने की आशंका है।