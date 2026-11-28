नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के बालगढ़ क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहे युवक पर पड़ोसी पिता-पुत्र ने प्राणघातक हमला कर दिया। जन्मदिन की पार्टी में होम थिएटर बज रहा था, जिसको लेकर पिता-पुत्र ने विवाद किया और चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इंदौर रैफर किया गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

तेज आवाज में गाने बजाने पर हुआ विवाद पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 11:30 बजे गौतम चौधरी अपने दोस्तों विजय दायमा एवं कृष के साथ अमृत पार्क कॉलोनी बालगढ़ स्थित विजय के किराए के मकान में जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। इस दौरान होम थिएटर पर तेज आवाज में गाने बजाने की बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले आरोपित अनवर खान, उसके बेटे आमिर खान एवं उनके दो अन्य साथियों ने विवाद शुरू कर दिया।