नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या कराने के सनसनीखेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायाधीश प्रकाश केरकेट्टा ने पत्नी आरती उर्फ गौरी सहित पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 4 जून 2022 को लक्की पांचाल पुत्र जितेंद्र पांचाल निवासी मेघनगर नाका झाबुआ अपनी पत्नी आरती को लेने ग्राम कटला जिला दाहोद (गुजरात) जाने के लिए निकला था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा। परिजनों ने थाना कोतवाली झाबुआ में गुमशुदगी दर्ज कराई।