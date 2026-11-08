देवास में ड्राेन से पकड़ी गांजे की खेती, तुअर की फसल के बीच उगा रखे थे पौधे

नईदुनिया न्यूज, उदयनगर (देवास) : पुलिस के द्वारा पिछले करीब 22 दिनों में अवैध गांजे के मामले में तीसरी कार्रवाई की गई है। ग्राम कवटियापानी में तुअर की फसल के बीच चार-चार फीट के गांजे के पौधे लगे हुए थे।

मुखबिर की सूचना पर उदयनगर पुलिस पहुंची तो जंगल के पास पूनम मुजाल्दे के खेत में यह पौधे होेने का पता चला। इसके बाद खेत व पौधों की स्थिति देखने के लिए पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। शनिवार दोपहर में कार्रवाई शुरू जो कई घंटे तक चलती रही।