देवास शराब कांड: कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल गिरफ्तार, कोर्ट में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास के बहुचर्चित चंदाना केमिकलयुक्त शराब मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता आनंद कासलीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में आनंद कासलीवाल के पुत्र अमन कासलीवाल को जहरीला केमिकल (मेथनॉल) बेचने के संदेह और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर चुकी है।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आनंद कासलीवाल को न्यायालय में पेशी के लिए ले गई, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल देवास जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। केमिकल सप्लायरों तक पहुंची पुलिस की जांच, अब तक 11 गिरफ्तार देवास के चंदाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और संदिग्ध मौतों के मामले में पुलिस की पड़ताल अब अवैध केमिकल नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच गई है। मामले में कोतवाली पुलिस ने इंदौर निवासी अमन (पिता आनंद कासलीवाल) को प्रकरण में आरोपित बनाकर पूर्व में ही गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि अमन ने अवैध व केमिकलयुक्त शराब बनाने वाले गिरोह को घातक केमिकल बेचा था।