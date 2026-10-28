देवास में एआई से जानकारी लेकर केमिकल से घर में बनाई नकली शराब, उसी को गांव में बेचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : चंदाना शराब कांड मामले में नया मोड़ आया है। गिरफ्तार किए आरोपित ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने केमिकल की मदद से घर पर शराब बनाई थी। इसके लिए एआई की मदद ली थी।

एआई को कमांड दी थी कि घर में शराब कैसे बनाएं। इसके बाद कुछ केमिकल का नाम सामने आया, जिसे इंदौर के दवा बाजार स्थित राइजिंग ब्रदर्स का आफिस से बुलवाया। इसी से मिलावटी शराब तैयार की और चंदाना-बिंजाना क्षेत्र में सप्लाय की। आशंका है कि इसी शराब के सेवन के बाद मौतें हुई हैं। आरोपितों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

दस आरोपियों को गिरफ्तार किया था देवास के कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि अवैध शराब बेचने के मामले में सोमवार को दस आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें अजय राठौर उर्फ अज्जू निवासी पुवार्डादाइ, इंदौर मुख्य सरगना निकला। उसने पूछताछ में बताया कि 27 से 30 सितंबर के बीच उसने एआइ पर सर्च किया था कि घर पर शराब कैसे बनाएं। जानकारी मिलने पर अपने साथियों के साथ इंदौर के महावीर मार्केट, लोहा मंडी स्थित राइजिंग ब्रदर्स गोडाउन से केमिकल मंगवाया था जो इसी फर्म के दवा बाजार स्थित ऑफिस से बुक हुआ। 2 अक्टूबर को पुवार्डादाई गांव स्थित अपने मकान तथा साथी गोविंद के लोहारपिपल्या स्थित मकान में केमिकल में पानी मिलाकर शराब बनाई।