देवास शराब कांड में इंदौर से केमिकल बेचने वाला गिरफ्तार, आरोपी है कांग्रेस नेता का बेटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : चंदाना में शराब की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस की जांच अब केमिकल की सप्लाइ तक पहुंच गई है। इंदौर निवासी अमन पुत्र आनंद कासलीवाल को भी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में आरोपित बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अमन ने केमिकल को आरोपितों को बेचा था। अमन के पिता आनंद कासलीवाल कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता है।

इस मामले में पुलिस पहले चंदाना निवासी विनोद जायसवाल, अजय राठौर सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। 15 और 18 अक्टूबर को हुई दो मौतों की मर्ग जांच के दौरान स्वजन और अन्य लोगों ने विनोद जायसवाल द्वारा अवैध शराब बेचे जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।

26 अक्टूबर को प्रतापनगर-अंबेडकर नगर नाकाबंदी के दौरान विनोद जायसवाल, अजय राठौर और रामेश्वर सोनगरा को पकड़ा गया था। तलाशी में कार की डिक्की से छह पेटी शराब मिली थी। पुलिस की कार्रवाई में इस प्रकरण में अब तक कुल 11 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि इसी केमिकलयुक्त शराब के सेवन से चंदाना में मौत हुई है। अजय ने की बात, गोविंद के नाम पर बिल पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपित अजय ने इंदौर में अमन कासलीवाल के कार्यालय में जाकर उससे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार 1 अक्टूबर को अमन की एजेंसी से मिक्स साल्वेंट खरीदने का बिल गोविंद के नाम पर मिला है। केमिकल अमन के गोडाउन से दिया गया था। आरोपित गोविंद घटनाक्रम के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अब पूरे मामले में पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 42 भी बढ़ाई है।