जरूरी खबर... माता-पिता से मिलने के लिये जंगल में 10 घंटे में 22 किमी चले बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कन्नौद। कन्नौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुसमानिया में डायल-112 पर कुछ जागरूक लोगों ने सूचना दी कि आठ साल का एक बालक व 10 साल की बालिका जंगल के रास्ते से भटकते हुये कुसमानिया में मंदिर के पास देखे गये हैं और ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बालक-बालिका को अपने संरक्षण में लेकर थाना प्रभारी कन्नौद तहजीब काजी को अवगत कराया।
उनके द्वारा थाना बाल संरक्षण अधिकारी से बच्चों की काउंसलिंग करायी गई जिसमें जानकारी मिली की दोनों बच्चे ग्राम उमेड़ा थाना हरणगांव जंगल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके माता-पिता मजदूरी के लिए झालावाड़ राजस्थान गये है। सुबह पांच बजे से माता-पिता की याद आने से बिना किसी को बताये चुपचाप उनसे मिलने के लिये बच्चे पैदल ही घर से निकल गये।
उनके पास माता-पिता का पता भी नहीं था और रास्ता भी नहीं देखा था, इसलिए रास्ता भटक गए और इधर-उधर घूमते कुसमानिया आ गए। ये बच्चे करीब 10 घंटे में 22 किमी पैदल चले। पुलिस ने उनके खाने-पीने, कपड़ों का इंतजाम करके पुलिस टीम भेजकर उनके संरक्षकों को बुलवाया गया तथा माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात कराकर संरक्षकों के सुपुर्द किया।
यह भी पढ़ें- भोपाल के रईसों में 'नंबर गेम' का जुनून... 3001 और 9999 के लिए लग रही लाखों की बोली