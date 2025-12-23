जरूरी खबर... माता-पिता से मिलने के लिये जंगल में 10 घंटे में 22 किमी चले बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कन्नौद। कन्नौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुसमानिया में डायल-112 पर कुछ जागरूक लोगों ने सूचना दी कि आठ साल का एक बालक व 10 साल की बालिका जंगल के रास्ते से भटकते हुये कुसमानिया में मंदिर के पास देखे गये हैं और ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बालक-बालिका को अपने संरक्षण में लेकर थाना प्रभारी कन्नौद तहजीब काजी को अवगत कराया।

माता-पिता मजदूरी के लिए झालावाड़ राजस्थान गये उनके द्वारा थाना बाल संरक्षण अधिकारी से बच्चों की काउंसलिंग करायी गई जिसमें जानकारी मिली की दोनों बच्चे ग्राम उमेड़ा थाना हरणगांव जंगल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके माता-पिता मजदूरी के लिए झालावाड़ राजस्थान गये है। सुबह पांच बजे से माता-पिता की याद आने से बिना किसी को बताये चुपचाप उनसे मिलने के लिये बच्चे पैदल ही घर से निकल गये।