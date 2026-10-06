देवास कलेक्टर का कड़ा एक्शन! काम में लापरवाही पर 3 पटवारियों की सेवा समाप्त, 1 माह का वेतन देकर निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं आदेशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर ने परिवीक्षाधीन पटवारियों पर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तीन पटवारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। जानकारी के अनुसार कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सोनकच्छ तहसील के घिचलाय में पदस्थ पटवारी नितिन विश्वकर्मा, देवास ग्रामीण तहसील के में पदस्थ पटवारी अजय नागर तथा तहसील टोंकखुर्द में पदस्थ पटवारी विशाल टईया को एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा से पृथक करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

स्वामित्व योजना में शून्य प्रगति और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना संबंधित पटवारियों को फरवरी 2024 में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पटवारी पद पर पदस्थ किया गया था। परिवीक्षा अवधि के दौरान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्य में संबंधित पटवारियों द्वारा शून्य प्रगति दर्ज कराई गई तथा शासकीय कार्य में असहयोग एवं विरोध का रवैया अपनाया गया। इसके अतिरिक्त विगत 6 माह में राजस्व वसूली का कार्य भी अत्यधिक असंतोषजनक पाया गया।