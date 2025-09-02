जन्मदिन पर तलवार से केक काटना पड़ा Congress नेता प्रवेश अग्रवाल को भारी, पुलिस ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,देवास। कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल का जन्मदिन इस बार जश्न से ज्यादा विवादों में घिर गया। मंडूक पुष्कर पर उन्होंने समर्थकों के बीच तलवार से केक काटा। वीडियो वायरल होते ही मामला गरमा गया।

जिले में फिलहाल कलेक्टर के आदेश से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। ऐसे में तलवार लहराकर केक काटना न सिर्फ आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक आदेश की सीधी अवहेलना भी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अग्रवाल पर केस दर्ज कर लिया है।