इंदौर के MY अस्पताल में जिस नवजात को चूहे ने कुतरा, उस शिशु की मौत, दो नर्स निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के शासकीय महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाय) अस्पताल में हुई घटना ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जा रहे दावों की पोल खोल दी है। अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआइसीयू में रविवार और सोमवार को दो नवजात बच्चों को चूहे ने कुतर दिया था, जिसमें से एक नवजात बच्ची की मंगलवार को मौत हो गई। इसे चूहे ने मासूम के हाथ में कुतरा था। उसे 31 अगस्त को भर्ती करवाया गया था।

लापरवाही बरतने वाली नर्स को किया निलंबित मृतक नवजात बच्ची के माता-पिता धार जिले के गढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे नवजात का भी उपचार किया जा रहा है। वह देवास जिले के कमलापुर के परिवार का है। 15 दिन से वार्ड में भर्ती है। डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने लापरवाही बरतने वाली नर्स श्वेता चौहान और आकांक्षा बेंजामिन को निलंबित कर दिया गया है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मारग्रेट जोसेफ को भी हटा दिया गया है। प्रभारी एचओडी डॉ. मनोज जोशी, आइसीयू इंचार्ज नर्स प्रवीणा सिंह, कलावती भलावी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।